https://ria.ru/20250730/krym-2032304842.html

В Крыму призвали не воспринимать идею о запрете книг иноагентов как цензуру

В Крыму призвали не воспринимать идею о запрете книг иноагентов как цензуру - РИА Новости, 30.07.2025

В Крыму призвали не воспринимать идею о запрете книг иноагентов как цензуру

Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать на россиянах, так как это вопрос справедливости, а не цензуры, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:58:00+03:00

2025-07-30T10:58:00+03:00

2025-07-30T10:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать на россиянах, так как это вопрос справедливости, а не цензуры, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщил, что парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев. Инициатива предлагает установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, их произведений. "Мы получили аналитическую записку, согласно которой очень большое число иноагентов продают продукцию в России и зарабатывают на этом. И понятно, как они относятся к спецоперации и стране, которая их вырастила и выкормила. Мы посчитали это несправедливым, и здесь речь не идет о какой-то цензуре. Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать в России и на россиянах", - сказал Константинов журналистам. По его словам, в вопросе введения запрета принципиальным является не тема заработка уехавших артистов, а их отношение к России и россиянам. "Это откровенное и наглое предательство - уехать из России и стараться еще на ней заработать", - сказал Константинов. Он отметил, что парламент приступит к подготовке обращения с привлечением федеральных экспертов и депутатов после выхода из каникулярного периода в сентябре. При этом Константинов предложил параллельно создать меры поддержки для отечественных артистов, писателей и других людей творческих профессий.

https://ria.ru/20250727/sud-2031683181.html

https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html

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россия, республика крым, владимир константинов, госдума рф, общество