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В Крыму предложили США продать Аляску России - РИА Новости, 30.07.2025
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05:49 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/krym-2032267564.html
В Крыму предложили США продать Аляску России
В Крыму предложили США продать Аляску России - РИА Новости, 30.07.2025
В Крыму предложили США продать Аляску России
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:49:00+03:00
2025-07-30T05:49:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", - прокомментировал заявление Фрица Константинов. При этом глава парламента подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
https://ria.ru/20250415/ssha-2011305702.html
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в мире, сша, россия, аляска, владимир константинов, мария захарова
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Константинов, Мария Захарова
В Крыму предложили США продать Аляску России

Константинов предложил США продать России Аляску по рыночной цене

CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox CathedralРусская православная церковь на Аляске
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox Cathedral
Русская православная церковь на Аляске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
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"Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", - прокомментировал заявление Фрица Константинов.
При этом глава парламента подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для РИА Новости идею Фрица, заявила во вторник, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.
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