https://ria.ru/20250730/krokus-2032472697.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы - РИА Новости, 30.07.2025

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы

Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:52:00+03:00

2025-07-30T21:52:00+03:00

2025-07-30T21:52:00+03:00

происшествия

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Примерно в апреле 2023 года в (городе) Хасавюрт, через интернет-сервис… приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова… в (городе) Назрань один автомат и в (городе) Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат", - указано в материалах. Он подробно в своих показаниях описал процесс обучения, переделки охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления, сообщается в них. "После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в их пригодности для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома", - добавляется в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250730/terrorizm-2032268244.html

https://ria.ru/20250729/figurant-2032060089.html

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происшествия, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik