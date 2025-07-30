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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы - РИА Новости, 30.07.2025
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21:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/krokus-2032472697.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы - РИА Новости, 30.07.2025
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы
Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:52:00+03:00
2025-07-30T21:52:00+03:00
происшествия
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Примерно в апреле 2023 года в (городе) Хасавюрт, через интернет-сервис… приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова… в (городе) Назрань один автомат и в (городе) Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат", - указано в материалах. Он подробно в своих показаниях описал процесс обучения, переделки охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления, сообщается в них. "После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в их пригодности для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома", - добавляется в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250730/terrorizm-2032268244.html
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происшествия, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал автоматы

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" переделывал охолощенные автоматы в боевые

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Примерно в апреле 2023 года в (городе) Хасавюрт, через интернет-сервис… приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова… в (городе) Назрань один автомат и в (городе) Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат", - указано в материалах.
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Он подробно в своих показаниях описал процесс обучения, переделки охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления, сообщается в них.
"После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в их пригодности для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома", - добавляется в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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