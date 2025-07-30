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Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством - РИА Новости, 30.07.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:22 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/krokus-2032261691.html
Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством
Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством - РИА Новости, 30.07.2025
Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством
Видео, сделанное экипажем ДПС во время погони за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", стало вещественным доказательством в уголовном деле, говорится в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:22:00+03:00
2025-07-30T04:22:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
брянская область
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крокус сити холл
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Видео, сделанное экипажем ДПС во время погони за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", стало вещественным доказательством в уголовном деле, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Изъяты видеозаписи видеорегистраторов из патрульных автомобилей ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, на которых сотрудники ДПС преследовали автомобиль Renault Symbol", - указано в материалах. Кроме того, вещдоками стала одежда террористов, их личные вещи, включая мобильные телефоны, а также оружие и боеприпасы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
https://ria.ru/20250730/tadzhikistan-2032261419.html
брянская область
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происшествия, брянская область, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Брянская область, Красногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крокус Сити Холл
Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством

Видео погони за террористами в "Крокусе" и их одежда стали вещдоками

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Видео, сделанное экипажем ДПС во время погони за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", стало вещественным доказательством в уголовном деле, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Изъяты видеозаписи видеорегистраторов из патрульных автомобилей ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, на которых сотрудники ДПС преследовали автомобиль Renault Symbol", - указано в материалах.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Кроме того, вещдоками стала одежда террористов, их личные вещи, включая мобильные телефоны, а также оружие и боеприпасы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияБрянская областьКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Крокус Сити Холл
 
 
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