https://ria.ru/20250730/krokus-2032261691.html

Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством

Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством - РИА Новости, 30.07.2025

Видео погони за террористами в "Крокусе" стало вещественным доказательством

Видео, сделанное экипажем ДПС во время погони за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", стало вещественным доказательством в уголовном деле, говорится в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:22:00+03:00

2025-07-30T04:22:00+03:00

2025-07-30T04:22:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

красногорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Видео, сделанное экипажем ДПС во время погони за исполнителями теракта в "Крокус сити холле", стало вещественным доказательством в уголовном деле, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Изъяты видеозаписи видеорегистраторов из патрульных автомобилей ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, на которых сотрудники ДПС преследовали автомобиль Renault Symbol", - указано в материалах. Кроме того, вещдоками стала одежда террористов, их личные вещи, включая мобильные телефоны, а также оружие и боеприпасы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250730/tadzhikistan-2032261419.html

брянская область

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крокус сити холл