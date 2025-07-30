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В Кремле прокомментировали информацию СВР о возможной смене Зеленского
В Кремле прокомментировали информацию СВР о возможной смене Зеленского - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле прокомментировали информацию СВР о возможной смене Зеленского
Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:17:00+03:00
2025-07-30T14:17:00+03:00
2025-07-30T14:36:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Информация Службы внешней разведки (СВР) России насчет обсуждения представителями Запада и Украины перспектив замены Владимира Зеленского говорящая, Кремлю здесь нечего добавить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. "Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию СВР.
https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Валерий Залужный, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Кремле прокомментировали информацию СВР о возможной смене Зеленского
Песков: информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя