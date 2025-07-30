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В НАСА назвали главную тему переговоров Баканова и Даффи - РИА Новости, 30.07.2025
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Наука
 
04:27 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kosmos-2032262238.html
В НАСА назвали главную тему переговоров Баканова и Даффи
В НАСА назвали главную тему переговоров Баканова и Даффи - РИА Новости, 30.07.2025
В НАСА назвали главную тему переговоров Баканова и Даффи
Главной темой на повестке переговоров гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова и и.о. главы НАСА Шона Даффи будет вывод из эксплуатации... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:27:00+03:00
2025-07-30T04:27:00+03:00
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Главной темой на повестке переговоров гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова и и.о. главы НАСА Шона Даффи будет вывод из эксплуатации Международной космической станции (МКС), рассказал РИА Новости представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов. "Я не уверен, о чём именно они собираются говорить, помимо вопросов, связанных с космической станцией, выводом её из эксплуатации. Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений, продление срока эксплуатации космической станции до 2030 года, а затем вывод её из эксплуатации. Я полагаю, что это будет основной темой", - сказал Сиселоф. Баканов во вторник посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне, ранее сообщила госкорпорация. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании. Перед завершением визита делегация из РФ посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX. РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. Ранее сообщалось, что остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. Согласно главе "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с орбиты разработан, это процесс займёт около двух с половиной лет.
https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045787.html
https://ria.ru/20250726/mks-2031220394.html
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В НАСА назвали главную тему переговоров Баканова и Даффи

Баканов и Даффи обсудят вывод МКС с орбиты

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© NASA
МКС. Архивное фото
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ООН, 30 июл - РИА Новости. Главной темой на повестке переговоров гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова и и.о. главы НАСА Шона Даффи будет вывод из эксплуатации Международной космической станции (МКС), рассказал РИА Новости представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Проект программы сведения МКС с орбиты разработан, заявил Баканов
Вчера, 00:06
"Я не уверен, о чём именно они собираются говорить, помимо вопросов, связанных с космической станцией, выводом её из эксплуатации. Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений, продление срока эксплуатации космической станции до 2030 года, а затем вывод её из эксплуатации. Я полагаю, что это будет основной темой", - сказал Сиселоф.
Баканов во вторник посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне, ранее сообщила госкорпорация. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании. Перед завершением визита делегация из РФ посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.
РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. Ранее сообщалось, что остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. Согласно главе "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с орбиты разработан, это процесс займёт около двух с половиной лет.
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