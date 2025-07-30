https://ria.ru/20250730/kosatka-2032272493.html
СМИ: киты-убийцы научились ужасающему способу охоты
СМИ: киты-убийцы научились ужасающему способу охоты - РИА Новости, 30.07.2025
СМИ: киты-убийцы научились ужасающему способу охоты
Косатки практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу, пишет The Telegraph. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:17:00+03:00
2025-07-30T07:17:00+03:00
2025-07-30T10:55:00+03:00
в мире
косатка
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Косатки практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу, пишет The Telegraph."Молодые косатки окружают воображаемую жертву, которую играет один из них, затем вся стая затягивает его вглубь океана и не дает ему дышать", — указано в статье.Согласно гипотезе океанологов, таким образом морские хищники готовятся к нападению на очень большую и опасную добычу — голубого кита. Но, предупредили ученые, такое поведение косаток не стоит недооценивать.Косатка — крупнейший плотоядный представитель семейства дельфиновых. Самцы косатки способны вырастать до десяти метров в длину и весить до десяти тонн. Охотятся стаями, имеют сложную социальную структуру. По неизвестным науке причинам косатки могут неожиданно проявлять агрессию к человеку, хотя пищей его не считают. Так, в 1972 году стая косаток напала и потопила 13-метровый корабль. После нападения, они не предпринимали попыток атаковать спасательные лодки и людей на них, а просто уплыли в океан.
https://ria.ru/20250723/kosatki-2030756142.html
https://ria.ru/20241201/pustynya-1986523912.html
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в мире, косатка
СМИ: киты-убийцы научились ужасающему способу охоты
Telegraph: косатки научились топить своих жертв
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости
. Косатки практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу, пишет The Telegraph
.
"Молодые косатки окружают воображаемую жертву, которую играет один из них, затем вся стая затягивает его вглубь океана и не дает ему дышать", — указано в статье.
Согласно гипотезе океанологов, таким образом морские хищники готовятся к нападению на очень большую и опасную добычу — голубого кита. Но, предупредили ученые, такое поведение косаток не стоит недооценивать.
Косатка — крупнейший плотоядный представитель семейства дельфиновых. Самцы косатки способны вырастать до десяти метров в длину и весить до десяти тонн. Охотятся стаями, имеют сложную социальную структуру. По неизвестным науке причинам косатки могут неожиданно проявлять агрессию к человеку, хотя пищей его не считают. Так, в 1972 году стая косаток напала и потопила 13-метровый корабль. После нападения, они не предпринимали попыток атаковать спасательные лодки и людей на них, а просто уплыли в океан.