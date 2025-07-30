https://ria.ru/20250730/komissiya-2032279084.html

Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг

Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг - РИА Новости, 30.07.2025

Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг

Комиссия, которая начнет оценивать ущерб от землетрясения и цунами в Северо-Курильске Сахалинской области, начнет работу в четверг, сообщил мэр города Александр РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:50:00+03:00

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2025-07-30T08:50:00+03:00

александр овсянников

северо-курильск

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Комиссия, которая начнет оценивать ущерб от землетрясения и цунами в Северо-Курильске Сахалинской области, начнет работу в четверг, сообщил мэр города Александр Овсянников. "Комиссия будет работать с завтрашнего дня, оценивать ущерб", - написал Овсянников в своем Telegram-канале. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032278585.html

северо-курильск

сахалинская область

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александр овсянников, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия