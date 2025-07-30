Рейтинг@Mail.ru
Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/komissiya-2032279084.html
Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг
Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг - РИА Новости, 30.07.2025
Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг
Комиссия, которая начнет оценивать ущерб от землетрясения и цунами в Северо-Курильске Сахалинской области, начнет работу в четверг, сообщил мэр города Александр РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:50:00+03:00
2025-07-30T08:50:00+03:00
александр овсянников
северо-курильск
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004591102_30:0:1097:600_1920x0_80_0_0_b725de9395855b3132294bae8174d181.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Комиссия, которая начнет оценивать ущерб от землетрясения и цунами в Северо-Курильске Сахалинской области, начнет работу в четверг, сообщил мэр города Александр Овсянников. "Комиссия будет работать с завтрашнего дня, оценивать ущерб", - написал Овсянников в своем Telegram-канале. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032278585.html
северо-курильск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004591102_163:0:963:600_1920x0_80_0_0_60e3cad9f6ffb633f454c5e582fa4e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр овсянников, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Александр Овсянников, Северо-Курильск, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Комиссия по оценке ущерба в Северо-Курильске заработает в четверг

Комиссия по оценке ущерба от бедствий в Северо-Курильске заработает в четверг

CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 годуЦентральная улица Северо-Курильска
Центральная улица Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 году
Центральная улица Северо-Курильска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Комиссия, которая начнет оценивать ущерб от землетрясения и цунами в Северо-Курильске Сахалинской области, начнет работу в четверг, сообщил мэр города Александр Овсянников.
"Комиссия будет работать с завтрашнего дня, оценивать ущерб", - написал Овсянников в своем Telegram-канале.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Мэр Северо-Курильска рассказал о цунамиопасной зоне
Вчера, 08:47
 
Александр ОвсянниковСеверо-КурильскСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала