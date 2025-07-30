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Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны - РИА Новости, 30.07.2025
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03:05 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kolumbiya-2032256724.html
Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны
Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны - РИА Новости, 30.07.2025
Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны
Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США не вмешиваться в деятельность судебной системы страны после того, как посольство США в Боготе опубликовало... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:05:00+03:00
2025-07-30T03:05:00+03:00
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США не вмешиваться в деятельность судебной системы страны после того, как посольство США в Боготе опубликовало заявление с критикой судебного решения в отношении бывшего президента Альваро Урибе. "Я прошу посольство США в Колумбии не вмешиваться в правосудие моей страны. Десятки судей, магистратов, прокуроров были убиты в своей борьбе против наркоторговли и ее связей с государством. Много колумбийцев погибло, помогая США, чтобы теперь правительство США их не уважало", - написал Петро в своем блоге в соцсети X. Глава колумбийского государства также обратился к судебным ассоциациям США с призывом поддержать своих коллег в Колумбии, которые, "сегодня подверглись нападкам со стороны иностранного правительства". Поводом для заявления президента стали слова сенатора США Марко Рубио, размещённые в блоге посольства США в Колумбии: "Единственное преступление бывшего президента Урибе — это его неустанная борьба и защита своей Родины. Инструментализация судебной ветви власти радикальными судьями в Колумбии создала тревожный прецедент". Накануне суд в Боготе признал бывшего президента Колумбии Альваро Урибе виновным по двум статьям — в подкупе свидетелей в ходе уголовного разбирательства и в процессуальном мошенничестве. Судья Сандра Эредиа сочла доказанным, что Урибе, действуя через своего адвоката, пытался склонить заключённых к даче ложных показаний против сенатора Ивана Сепеды, чтобы дискредитировать его, а также предоставлял суду фиктивные ходатайства. Это первый случай в истории Колумбии, когда бывший президент признан виновным в уголовном преступлении. Урибе отверг все обвинения и добивается оправдания. Решение суда может быть обжаловано.
https://ria.ru/20250729/kolumbiya-2032055610.html
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в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, марко рубио
В мире, США, Колумбия, Богота, Густаво Петро, Марко Рубио
Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны

Президент Петро призвал США не вмешиваться в дела колумбийского правосудия

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США не вмешиваться в деятельность судебной системы страны после того, как посольство США в Боготе опубликовало заявление с критикой судебного решения в отношении бывшего президента Альваро Урибе.
"Я прошу посольство США в Колумбии не вмешиваться в правосудие моей страны. Десятки судей, магистратов, прокуроров были убиты в своей борьбе против наркоторговли и ее связей с государством. Много колумбийцев погибло, помогая США, чтобы теперь правительство США их не уважало", - написал Петро в своем блоге в соцсети X.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве
Вчера, 04:18
Глава колумбийского государства также обратился к судебным ассоциациям США с призывом поддержать своих коллег в Колумбии, которые, "сегодня подверглись нападкам со стороны иностранного правительства".
Поводом для заявления президента стали слова сенатора США Марко Рубио, размещённые в блоге посольства США в Колумбии: "Единственное преступление бывшего президента Урибе — это его неустанная борьба и защита своей Родины. Инструментализация судебной ветви власти радикальными судьями в Колумбии создала тревожный прецедент".
Накануне суд в Боготе признал бывшего президента Колумбии Альваро Урибе виновным по двум статьям — в подкупе свидетелей в ходе уголовного разбирательства и в процессуальном мошенничестве. Судья Сандра Эредиа сочла доказанным, что Урибе, действуя через своего адвоката, пытался склонить заключённых к даче ложных показаний против сенатора Ивана Сепеды, чтобы дискредитировать его, а также предоставлял суду фиктивные ходатайства.
Это первый случай в истории Колумбии, когда бывший президент признан виновным в уголовном преступлении. Урибе отверг все обвинения и добивается оправдания. Решение суда может быть обжаловано.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО
17 июля, 02:09
 
В миреСШАКолумбияБоготаГуставо ПетроМарко Рубио
 
 
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