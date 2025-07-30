https://ria.ru/20250730/kolumbiya-2032256724.html

Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны

Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны - РИА Новости, 30.07.2025

Президент Колумбии призвал США не вмешиваться в судебную систему страны

Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США не вмешиваться в деятельность судебной системы страны после того, как посольство США в Боготе опубликовало... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:05:00+03:00

2025-07-30T03:05:00+03:00

2025-07-30T03:05:00+03:00

в мире

сша

колумбия

богота

густаво петро

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg

МЕХИКО, 30 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США не вмешиваться в деятельность судебной системы страны после того, как посольство США в Боготе опубликовало заявление с критикой судебного решения в отношении бывшего президента Альваро Урибе. "Я прошу посольство США в Колумбии не вмешиваться в правосудие моей страны. Десятки судей, магистратов, прокуроров были убиты в своей борьбе против наркоторговли и ее связей с государством. Много колумбийцев погибло, помогая США, чтобы теперь правительство США их не уважало", - написал Петро в своем блоге в соцсети X. Глава колумбийского государства также обратился к судебным ассоциациям США с призывом поддержать своих коллег в Колумбии, которые, "сегодня подверглись нападкам со стороны иностранного правительства". Поводом для заявления президента стали слова сенатора США Марко Рубио, размещённые в блоге посольства США в Колумбии: "Единственное преступление бывшего президента Урибе — это его неустанная борьба и защита своей Родины. Инструментализация судебной ветви власти радикальными судьями в Колумбии создала тревожный прецедент". Накануне суд в Боготе признал бывшего президента Колумбии Альваро Урибе виновным по двум статьям — в подкупе свидетелей в ходе уголовного разбирательства и в процессуальном мошенничестве. Судья Сандра Эредиа сочла доказанным, что Урибе, действуя через своего адвоката, пытался склонить заключённых к даче ложных показаний против сенатора Ивана Сепеды, чтобы дискредитировать его, а также предоставлял суду фиктивные ходатайства. Это первый случай в истории Колумбии, когда бывший президент признан виновным в уголовном преступлении. Урибе отверг все обвинения и добивается оправдания. Решение суда может быть обжаловано.

https://ria.ru/20250729/kolumbiya-2032055610.html

https://ria.ru/20250717/kolumbija-2029594975.html

сша

колумбия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, марко рубио