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Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской - РИА Новости, 30.07.2025
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17:46 30.07.2025 (обновлено: 17:51 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kniga-2032433077.html
Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской
Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской - РИА Новости, 30.07.2025
Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской
Минюст внес книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** в список экстремистских материалов, следует из перечня на сайте министерства. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:46:00+03:00
2025-07-30T17:51:00+03:00
министерство юстиции рф (минюст россии)
литва
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минюст внес книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** в список экстремистских материалов, следует из перечня на сайте министерства."Печатная книга: "Алексей Навальный*. Патриот**. – Издательство One Book Publishing, Литва, 2024", на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, представленная в суперобложке, содержащей имя автора, название книги, авторскую цитату, аннотацию к книге, штрих-код. Товар является новым, не бывшим в употреблении" (решение Ленинградского областного суда от 09.06.2025)", - написано в перечне экстремистских материалов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Внесена в список экстремистских материалов.
https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032089119.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), литва, происшествия
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Литва, Происшествия
Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской

Минюст признал книгу "Алексей Навальный. Патриот" экстремистским материалом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минюст внес книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** в список экстремистских материалов, следует из перечня на сайте министерства.
"Печатная книга: "Алексей Навальный*. Патриот**. – Издательство One Book Publishing, Литва, 2024", на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, представленная в суперобложке, содержащей имя автора, название книги, авторскую цитату, аннотацию к книге, штрих-код. Товар является новым, не бывшим в употреблении" (решение Ленинградского областного суда от 09.06.2025)", - написано в перечне экстремистских материалов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Внесена в список экстремистских материалов.
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)ЛитваПроисшествия
 
 
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