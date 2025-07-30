https://ria.ru/20250730/kniga-2032433077.html

Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской

Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской - РИА Новости, 30.07.2025

Минюст признал книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** экстремистской

Минюст внес книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** в список экстремистских материалов, следует из перечня на сайте министерства. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:46:00+03:00

2025-07-30T17:46:00+03:00

2025-07-30T17:51:00+03:00

министерство юстиции рф (минюст россии)

литва

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минюст внес книгу "Алексей Навальный*. Патриот"** в список экстремистских материалов, следует из перечня на сайте министерства."Печатная книга: "Алексей Навальный*. Патриот**. – Издательство One Book Publishing, Литва, 2024", на русском языке, в твердой обложке темно-серого цвета, на корешке которой содержится имя автора, имеющая 398 пронумерованных страниц, представленная в суперобложке, содержащей имя автора, название книги, авторскую цитату, аннотацию к книге, штрих-код. Товар является новым, не бывшим в употреблении" (решение Ленинградского областного суда от 09.06.2025)", - написано в перечне экстремистских материалов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Внесена в список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032089119.html

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2025

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министерство юстиции рф (минюст россии), литва, происшествия