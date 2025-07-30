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Ослабление давления партнеров Украины поспособствовало делу против НАБУ - РИА Новости, 30.07.2025
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16:42 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/klimenko-2032413425.html
Ослабление давления партнеров Украины поспособствовало делу против НАБУ
Ослабление давления партнеров Украины поспособствовало делу против НАБУ - РИА Новости, 30.07.2025
Ослабление давления партнеров Украины поспособствовало делу против НАБУ
Посягательство украинских властей на независимость антикоррупционных органов стало возможным из-за ослабления внимания и давления со стороны международных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:42:00+03:00
2025-07-30T16:42:00+03:00
в мире
украина
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посягательство украинских властей на независимость антикоррупционных органов стало возможным из-за ослабления внимания и давления со стороны международных партнеров Украины, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны (САП) Александр Клименко. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Как заявил Клименко в интервью газете Financial Times, международные партнеры Киева должны оказать на власти Украины реальное давление, чтобы обеспечить независимость антикоррупционных ведомств. "Мы удерживали свои позиции в течение 10-11 лет во многом благодаря международным партнерам, особенно американцам. Теперь, когда их интерес и давление ослабли, это частично привело к тому, что подобная атака (на НАБУ и САП со стороны украинских властей - ред.) стала возможной", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032398593.html
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в мире, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Ослабление давления партнеров Украины поспособствовало делу против НАБУ

Клименко: меры против НАБУ стали возможны из-за ослабления давления партнеров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посягательство украинских властей на независимость антикоррупционных органов стало возможным из-за ослабления внимания и давления со стороны международных партнеров Украины, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны (САП) Александр Клименко.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Как заявил Клименко в интервью газете Financial Times, международные партнеры Киева должны оказать на власти Украины реальное давление, чтобы обеспечить независимость антикоррупционных ведомств.
"Мы удерживали свои позиции в течение 10-11 лет во многом благодаря международным партнерам, особенно американцам. Теперь, когда их интерес и давление ослабли, это частично привело к тому, что подобная атака (на НАБУ и САП со стороны украинских властей - ред.) стала возможной", - подчеркнул он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП
Вчера, 15:53
 
В миреУкраинаКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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