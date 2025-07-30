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Доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США - РИА Новости, 30.07.2025
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23:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kitay-2032481019.html
Доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США
Доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США - РИА Новости, 30.07.2025
Доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США
Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок минералов, включая их переработку и очистку, угрожает национальным интересам США, заявил старший сотрудник... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:31:00+03:00
2025-07-30T23:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок минералов, включая их переработку и очистку, угрожает национальным интересам США, заявил старший сотрудник Бюро по делам Африки государственного департамента США Джонатан Пратт. "Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок минералов, особенно в переработке и очистке, представляет угрозу как для интересов США, так и для интересов Африки", - заявил Пратт, выступая перед комитетом сената по международным отношениям. Сенатор Тед Круз поддержал Пратта. По его словам, для производства одного истребителя F-35 необходимо 408 килограммов редкоземельных элементов, а для подлодки класса "Вирджиния" - свыше четырех тонн. Он назвал сложившуюся ситуацию "абсолютно неприемлемой", подчеркнув, что доступ к стратегическим материалам напрямую влияет на национальную безопасность, и призвал к срочному созданию альтернативных цепочек поставок. В начале июля председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер в письме министру обороны США выразил обеспокоенность действиями Китая в сфере глубоководной добычи полезных ископаемых. По его словам, Китай, сотрудничая с малыми островными государствами в регионах, богатых критически важными минералами, стремится "вытеснить" США и их союзников, лишив их прямого доступа к ресурсам морского дна.
https://ria.ru/20250702/ssha-2026646271.html
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
Доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США

Госдеп: доминирование Китая в цепочках поставок минералов угрожает интересам США

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок минералов, включая их переработку и очистку, угрожает национальным интересам США, заявил старший сотрудник Бюро по делам Африки государственного департамента США Джонатан Пратт.
"Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок минералов, особенно в переработке и очистке, представляет угрозу как для интересов США, так и для интересов Африки", - заявил Пратт, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
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Сенатор Тед Круз поддержал Пратта. По его словам, для производства одного истребителя F-35 необходимо 408 килограммов редкоземельных элементов, а для подлодки класса "Вирджиния" - свыше четырех тонн. Он назвал сложившуюся ситуацию "абсолютно неприемлемой", подчеркнув, что доступ к стратегическим материалам напрямую влияет на национальную безопасность, и призвал к срочному созданию альтернативных цепочек поставок.
В начале июля председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер в письме министру обороны США выразил обеспокоенность действиями Китая в сфере глубоководной добычи полезных ископаемых. По его словам, Китай, сотрудничая с малыми островными государствами в регионах, богатых критически важными минералами, стремится "вытеснить" США и их союзников, лишив их прямого доступа к ресурсам морского дна.
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