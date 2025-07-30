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МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 30.07.2025
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11:40 30.07.2025 (обновлено: 12:27 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kitay-2032312317.html
МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России
МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России - РИА Новости, 30.07.2025
МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России
Китай в политике энергетической безопасности будет руководствоваться своими интересами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:40:00+03:00
2025-07-30T12:27:00+03:00
в мире
китай
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сша
дональд трамп
нефть
энергетика
топливо
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ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Китай в политике энергетической безопасности будет руководствоваться своими интересами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей. "Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", — сказал он на брифинге.В конце июня дипломат выступал с похожим заявлением в ответ на слова Дональда Трампа. Президент США тогда выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти. По итогам 2024-го Пекин закупил у Москвы 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.Представитель Кремля Дмитрий Песков называл заявления хозяина Белого дома весьма серьезными и отмечал, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html
https://ria.ru/20250730/ultimatum-2032268920.html
https://ria.ru/20250729/sanktsii-2032242938.html
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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, нефть, энергетика, топливо, санкции, санкции в отношении россии, экономика, мид кнр
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Нефть, Энергетика, Топливо, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, МИД КНР
МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России

КНР заявила о суверенитете в ответ на угрозы США санкциями за покупку нефти у РФ

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 июл — РИА Новости. Китай в политике энергетической безопасности будет руководствоваться своими интересами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей.
"Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", — сказал он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России
Вчера, 08:51
В конце июня дипломат выступал с похожим заявлением в ответ на слова Дональда Трампа. Президент США тогда выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.
Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти. По итогам 2024-го Пекин закупил у Москвы 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Он сожалеет": в Британии указали на неочевидную деталь ультиматума Трампа
Вчера, 06:09
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл заявления хозяина Белого дома весьма серьезными и отмечал, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Пушков прокомментировал обещания Трампа ввести санкции против России
29 июля, 22:43
 
В миреКитайРоссияСШАДональд ТрампНефтьЭнергетикаТопливоСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаМИД КНР
 
 
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