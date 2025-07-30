https://ria.ru/20250730/kiev-2032480835.html

Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.07.2025

Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Киеве

Еще один взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:25:00+03:00

2025-07-30T23:25:00+03:00

2025-07-30T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Новый сильный взрыв в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее "Страна.ua" уже сообщало о взрыве в украинской столице. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250730/port-2032388238.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины