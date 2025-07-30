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В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 30.07.2025 (обновлено: 23:08 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kiev-2032479555.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
В Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:04:00+03:00
2025-07-30T23:08:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
киевская область
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога."Взрыв в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, киевская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киевская область, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
"Взрыв в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожары в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Российские войска нанесли удары по ПВО в Киевской области
4 июля, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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