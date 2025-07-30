Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП
В Киеве началась акция протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП
© Фото : соцсетиЛюди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве
© Фото : соцсети
Люди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
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"В Киеве, у сквера Ивана Франко, уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.)", — указано в материале.
По данным издания, на месте протеста усилили меры безопасности. Сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем во время прошлых акций.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
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- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.