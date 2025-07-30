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Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025
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19:57 30.07.2025 (обновлено: 21:07 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kiev-2032457368.html
Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП
Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025
Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП
Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:57:00+03:00
2025-07-30T21:07:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. &quot;В Киеве, у сквера Ивана Франко, уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.)&quot;, — указано в материале.По данным издания, на месте протеста усилили меры безопасности. Сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем во время прошлых акций. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП

В Киеве началась акция протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП

© Фото : соцсетиЛюди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве
Люди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : соцсети
Люди собираются на митинг против ограничения прав НАБУ и САП в Киеве
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
«

Киеве, у сквера Ивана Франко, уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.)", — указано в материале.

Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко
28 июля, 23:55
По данным издания, на месте протеста усилили меры безопасности. Сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем во время прошлых акций.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
США и Британия нашли замену Зеленскому, узнала СВР
29 июля, 15:07
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, сообщил Давыдюк
27 июля, 14:11
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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