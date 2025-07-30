https://ria.ru/20250730/kiev-2032457368.html

Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025

Жители Киева вышли на митинг против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:57:00+03:00

2025-07-30T19:57:00+03:00

2025-07-30T21:07:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Киева начали собираться в среду на очередной митинг против ограничения полномочий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. "В Киеве, у сквера Ивана Франко, уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.)", — указано в материале.По данным издания, на месте протеста усилили меры безопасности. Сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем во время прошлых акций. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html

https://ria.ru/20250729/zamena-2032141665.html

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украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу