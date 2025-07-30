Рейтинг@Mail.ru
В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kiev-2032452910.html
В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП
В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП - РИА Новости, 30.07.2025
В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП
Акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:28:00+03:00
2025-07-30T19:28:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
руслан стефанчук
спиридон килинкаров
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031366212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561bfb862774016fe0de54fb0d0f9769.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины пройдет утром в четверг в Мариинском парке, граничащем с Верховной радой в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду это же издание сообщало о запланированном в Киеве митинге вечером в среду. "Около Верховной рады завтра утром состоится акция в поддержку НАБУ. Людей призывают собираться в 11.00 около блокпоста возле Мариинского парка, через который будут проходить депутаты, чтобы призвать их поддержать возвращение полномочий НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html
https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031366212_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0816a779c7037abc980ded1c0173bca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, США, Руслан Стефанчук, Спиридон Килинкаров, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП

В Мариинском парке в Киеве пройдет акция протеста против ограничений прав НАБУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Участники акции протеста в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины пройдет утром в четверг в Мариинском парке, граничащем с Верховной радой в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в среду это же издание сообщало о запланированном в Киеве митинге вечером в среду.
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Батькивщина" не поддержит проект Зеленского о НАБУ, заявила Тимошенко
28 июля, 23:55
"Около Верховной рады завтра утром состоится акция в поддержку НАБУ. Людей призывают собираться в 11.00 около блокпоста возле Мариинского парка, через который будут проходить депутаты, чтобы призвать их поддержать возвращение полномочий НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде
28 июля, 13:38
 
В миреУкраинаКиевСШАРуслан СтефанчукСпиридон КилинкаровДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала