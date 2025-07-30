В Киеве пройдет митинг против ограничений НАБУ и САП
В Мариинском парке в Киеве пройдет акция протеста против ограничений прав НАБУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Акция протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины пройдет утром в четверг в Мариинском парке, граничащем с Верховной радой в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в среду это же издание сообщало о запланированном в Киеве митинге вечером в среду.
"Около Верховной рады завтра утром состоится акция в поддержку НАБУ. Людей призывают собираться в 11.00 около блокпоста возле Мариинского парка, через который будут проходить депутаты, чтобы призвать их поддержать возвращение полномочий НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".