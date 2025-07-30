https://ria.ru/20250730/khotsenko-2032318404.html

Хоценко поручил отменить повышение платы за коммунальные услуги

Хоценко поручил отменить повышение платы за коммунальные услуги - РИА Новости, 30.07.2025

Хоценко поручил отменить повышение платы за коммунальные услуги

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил отменить повышение платы за коммунальные услуги в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:11:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил отменить повышение платы за коммунальные услуги в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. Виталий Хоценко решил отменить ранее утвержденное повышение тарифов на ЖКУ в Омской области. Соответствующий указ готовится к подписанию. "Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне на основании обращения от АО "Тепловая компания", отказывающейся от мероприятий инвестиционной программы, поручил подготовить указ, отменяющий документ, подписанный ранее исполняющим обязанности, о повышении индекса. Указ сейчас проходит согласования", – сообщила Мина Ахвердиева. Решение губернатора стало ответом на обращение АО "Тепловая компания", которым выразили отказ от выполнения ряда мероприятий в рамках инвестиционной программы. В связи с этой программой предполагалось повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение в Омске.

https://ria.ru/20250727/khotsenko-2031687462.html

омская область

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омская область, виталий хоценко