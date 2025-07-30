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Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии - РИА Новости, 30.07.2025
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23:24 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kharris-2032480692.html
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии - РИА Новости, 30.07.2025
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Бывший вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:24:00+03:00
2025-07-30T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. "Я люблю этот штат, его людей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких раздумий я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах", - говорится в заявлении Харрис, опубликованном в соцсети Facebook*. Харрис также подчеркнула, что глубоко убеждена в необходимости новых подходов к политике, так как нынешняя система "слишком часто подводила американцев". Тем не менее, она выразила свою поддержку демократической партии и готовность продолжать диалог с избирателями, пообещав поделиться подробностями о новых инициативах в ближайшие месяцы. Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, калифорния, сша, камала харрис
В мире, Калифорния, США, Камала Харрис
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

Камала Харрис не будет участвовать в гонке на пост губернатора Калифорнии

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.
"Я люблю этот штат, его людей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких раздумий я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах", - говорится в заявлении Харрис, опубликованном в соцсети Facebook*.
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Харрис также подчеркнула, что глубоко убеждена в необходимости новых подходов к политике, так как нынешняя система "слишком часто подводила американцев". Тем не менее, она выразила свою поддержку демократической партии и готовность продолжать диалог с избирателями, пообещав поделиться подробностями о новых инициативах в ближайшие месяцы.
Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
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