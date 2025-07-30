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ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове

ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 30.07.2025

ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове

Удары нанесены по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:54:00+03:00

2025-07-30T08:54:00+03:00

2025-07-30T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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харьков

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Удары нанесены по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков... Удары по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов", - заявил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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2025

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сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, безопасность