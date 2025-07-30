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ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове
ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове
Удары нанесены по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:54:00+03:00
2025-07-30T08:54:00+03:00
2025-07-30T08:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Удары нанесены по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков... Удары по укрепленным точкам, логистике и складам боекомплектов", - заявил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьков, Безопасность
ВС России нанесли удары по складам боекомплектов ВСУ в Харькове
ВС России нанесли удары по складам боекомплектов и логистике ВСУ в Харькове