https://ria.ru/20250730/kaspersky-2032304672.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о хакерских атаках в России
В "Лаборатории Касперского" рассказали о хакерских атаках в России - РИА Новости, 30.07.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о хакерских атаках в России
Злоумышленники атакуют российские организации, используя инструмент для удаленного управления устройствами, который в том числе позволяет получать доступ к... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:57:00+03:00
2025-07-30T10:57:00+03:00
2025-07-30T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Злоумышленники атакуют российские организации, используя инструмент для удаленного управления устройствами, который в том числе позволяет получать доступ к конфиденциальным данным; они размещают вредоносный код на таких сервисах, как, например, GitHub и в соцсетях, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" обнаружила новые случаи кибератак на российские организации с использованием Cobalt Strike Beacon - инструмента для удаленного управления устройствами, который в том числе позволяет красть конфиденциальные данные", - сообщили в компании. "Для обхода обнаружения и запуска вредоносного программного обеспечения (ПО) злоумышленники размещают зашифрованный код в профилях на легитимных сервисах, таких как GitHub, а также в соцсетях", - добавили там. Отмечается, что подобные кибератаки впервые начались во второй половине 2024 года - они затронули Россию, Китай, Японию, Малайзию и Перу. К 2025 году активность злоумышленников пошла на спад, однако специалисты продолжили фиксировать точечные всплески. В июле эксперты обнаружили новые вредоносные файлы, нацеленные только на предприятия в РФ - в основном крупный и средний бизнес, добавили там. По словам экспертов компании, сначала злоумышленники рассылают фишинговые письма, имитирующие сообщения от крупных государственных компаний, в частности, из нефтегазового сектора, которые "заинтересованы" в продуктах или услугах организаций-жертв. Во вложении находится вредоносный архив с файлами, замаскированными под документы формата PDF с описанием требований, необходимых для ознакомления. "Мы не обнаружили свидетельств того, что злоумышленники взламывали аккаунты реальных людей, и полагаем, что все учетные записи были специально созданы для кибератак", - пояснил эксперт по киберугрозам "Лаборатории Касперского" Максим Стародубов. "При этом отмечу, что они могли задействовать цифровые платформы и по-другому. Например, разместить вредоносный контент в комментариях к сообщениям легитимных пользователей", - заключил он.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031907049.html
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россия, китай, япония, лаборатория касперского, общество
Россия, Китай, Япония, Лаборатория Касперского, Общество
В "Лаборатории Касперского" рассказали о хакерских атаках в России
Kaspersky: хакеры атакуют организации в РФ, размещая вредоносный код в соцсетях
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Злоумышленники атакуют российские организации, используя инструмент для удаленного управления устройствами, который в том числе позволяет получать доступ к конфиденциальным данным; они размещают вредоносный код на таких сервисах, как, например, GitHub и в соцсетях, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского
" обнаружила новые случаи кибератак на российские организации с использованием Cobalt Strike Beacon - инструмента для удаленного управления устройствами, который в том числе позволяет красть конфиденциальные данные", - сообщили в компании.
"Для обхода обнаружения и запуска вредоносного программного обеспечения (ПО) злоумышленники размещают зашифрованный код в профилях на легитимных сервисах, таких как GitHub, а также в соцсетях", - добавили там.
Отмечается, что подобные кибератаки впервые начались во второй половине 2024 года - они затронули Россию
, Китай
, Японию
, Малайзию
и Перу
. К 2025 году активность злоумышленников пошла на спад, однако специалисты продолжили фиксировать точечные всплески. В июле эксперты обнаружили новые вредоносные файлы, нацеленные только на предприятия в РФ - в основном крупный и средний бизнес, добавили там.
По словам экспертов компании, сначала злоумышленники рассылают фишинговые письма, имитирующие сообщения от крупных государственных компаний, в частности, из нефтегазового сектора, которые "заинтересованы" в продуктах или услугах организаций-жертв. Во вложении находится вредоносный архив с файлами, замаскированными под документы формата PDF с описанием требований, необходимых для ознакомления.
"Мы не обнаружили свидетельств того, что злоумышленники взламывали аккаунты реальных людей, и полагаем, что все учетные записи были специально созданы для кибератак", - пояснил эксперт по киберугрозам "Лаборатории Касперского" Максим Стародубов.
"При этом отмечу, что они могли задействовать цифровые платформы и по-другому. Например, разместить вредоносный контент в комментариях к сообщениям легитимных пользователей", - заключил он.