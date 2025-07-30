https://ria.ru/20250730/karelija-2032465088.html

В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 30.07.2025

В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Карелии из-за лесных пожаров, в двух районах республики запрещено посещать леса, сообщила... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:31:00+03:00

2025-07-30T20:31:00+03:00

2025-07-30T20:31:00+03:00

происшествия

республика карелия

лоухский район

муезерский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Карелии из-за лесных пожаров, в двух районах республики запрещено посещать леса, сообщила пресс-служба правительства региона. "На территории двух районов вследствие лесных пожаров сложилась чрезвычайная ситуация. В соответствии с указом главы республики... от 30.07.2025 на территории Карелии введён региональный режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении. Как отмечают власти Карелии, со среды в Муезерском и Лоухском районах запрещается посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств, за исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования. Отмечается, что сухая и жаркая погода продлится в регионе еще неделю. Правительство Карелии во вторник сообщало, что в республике тушат 24 возгорания в лесах на общей площади 478,6 гектара, на тот момент было локализовано четыре возгорания. При этом самый крупный лесной пожар площадью 187 гектаров возник в Муезерском районе неподалеку от поселка Волома.

https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html

республика карелия

лоухский район

муезерский район

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происшествия, республика карелия, лоухский район, муезерский район