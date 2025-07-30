Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол
Степанов: Канада словно рассчитывает экстрадировать Хунку лишь на кладбище
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Хотя с канадской стороны никаких подвижек не произошло, похоже, Оттава готова экстрадировать этого военного преступника только на кладбище. Хунка — не первый случай. Как показывает предыдущий опыт, общее мнение канадского правящего класса о нацистах, нашедших здесь убежище, заключается в том, что затягивание и бюрократизация их дел до естественной смерти решает все проблемы. Нет человека - нет и стыда", - заявил посол, отвечая на вопрос о прогрессе рассмотрения дела Хунки.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом".
Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.