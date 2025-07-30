https://ria.ru/20250730/kanada-2032267373.html

Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол

Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2025

Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол

Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:45:00+03:00

2025-07-30T05:45:00+03:00

2025-07-30T05:45:00+03:00

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Хотя с канадской стороны никаких подвижек не произошло, похоже, Оттава готова экстрадировать этого военного преступника только на кладбище. Хунка — не первый случай. Как показывает предыдущий опыт, общее мнение канадского правящего класса о нацистах, нашедших здесь убежище, заключается в том, что затягивание и бюрократизация их дел до естественной смерти решает все проблемы. Нет человека - нет и стыда", - заявил посол, отвечая на вопрос о прогрессе рассмотрения дела Хунки. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html

https://ria.ru/20250730/kanada-2032257861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, оттава, россия, канада, ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф