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Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2025
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05:45 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kanada-2032267373.html
Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол
Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2025
Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол
Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:45:00+03:00
2025-07-30T05:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Хотя с канадской стороны никаких подвижек не произошло, похоже, Оттава готова экстрадировать этого военного преступника только на кладбище. Хунка — не первый случай. Как показывает предыдущий опыт, общее мнение канадского правящего класса о нацистах, нашедших здесь убежище, заключается в том, что затягивание и бюрократизация их дел до естественной смерти решает все проблемы. Нет человека - нет и стыда", - заявил посол, отвечая на вопрос о прогрессе рассмотрения дела Хунки. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html
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в мире, оттава, россия, канада, ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф
В мире, Оттава, Россия, Канада, Ярослав Хунка, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ
Оттава не делает шагов по экстрадиции нациста Хунки, заявил посол

Степанов: Канада словно рассчитывает экстрадировать Хунку лишь на кладбище

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Оттава не предпринимает шагов по экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), словно рассчитывая "экстрадировать" его лишь на кладбище, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Хотя с канадской стороны никаких подвижек не произошло, похоже, Оттава готова экстрадировать этого военного преступника только на кладбище. Хунка — не первый случай. Как показывает предыдущий опыт, общее мнение канадского правящего класса о нацистах, нашедших здесь убежище, заключается в том, что затягивание и бюрократизация их дел до естественной смерти решает все проблемы. Нет человека - нет и стыда", - заявил посол, отвечая на вопрос о прогрессе рассмотрения дела Хунки.
Берлин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки
8 мая, 09:30
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом".
Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Российский посол прокомментировал название в честь нацистов улиц в Канаде
Вчера, 03:25
 
В миреОттаваРоссияКанадаЯрослав ХункаОлег СтепановВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
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