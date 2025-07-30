Российский посол прокомментировал название в честь нацистов улиц в Канаде
Степанов: названия улиц в честь нацистов в Канаде недопустимы
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Названия улиц в честь нацистов в Канаде недопустимы, но укладываются в логику многолетнего замалчивания их преступлений в этой стране, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее американо-еврейское издание Forward, проводящее расследование по выявлению памятников в честь нацистских коллаборационистов по всему миру, сообщило, что в Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов, в том числе бойца украинской добровольческой дивизии СС "Галичина" Питера Саварина.
"Совершенно неприемлемо, чтобы улицы где-либо носили имена нацистов, и можно только представить, как стыдно канадцам, чьи предки сражались с нацизмом в Европе, после столь шокирующих разоблачений. Однако для любого, кто следит за историей Канады, это не стало чем-то шокирующим. Несмотря на то, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, вскоре после Второй мировой войны эта страна приняла сотни, если не тысячи военных преступников и их пособников", - заявил Степанов, комментируя сообщения об обнаружении улиц, названных в честь нацистов.
Он отметил, что канадские власти, включая действующее правительство, владеют данными об эмигрировавших в их страну нацистах, однако исторически предпочитает замалчивать эту информацию.
"Не только канадское правительство до сих пор скрывает от общественности список нацистов, составленный комиссией по запросу о военных преступниках в Канаде (комиссия Дешена) почти 40 лет назад. Кроме того, с недавних пор представители Канады в ООН начали голосовать против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - рассказал посол.