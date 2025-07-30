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Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки
Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки - РИА Новости, 30.07.2025
Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки
Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщила организация в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:39:00+03:00
2025-07-30T17:39:00+03:00
2025-07-30T17:40:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщила организация в Telegram-канале. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Российский Красный Крест находится в постоянном контакте с правительством Камчатского края. Наши специалисты готовы при необходимости подключиться к оказанию помощи, в том числе адресной поддержки в частных случаях... Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить — позвоните на горячую линию РКК: 8 800 250 18 59", - говорится в публикации. В организации добавили, что работает Telegram-бот, обратиться за помощью можно также в региональное отделение РКК.
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке
В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7.
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
2025-07-30T17:39
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камчатка, камчатский край, российский красный крест, россия, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Российский Красный Крест, Россия, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области