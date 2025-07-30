https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032431062.html

Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки

Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки - РИА Новости, 30.07.2025

Красный Крест запустил горячую линию для помощи жителям Камчатки

Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщила организация в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:39:00+03:00

2025-07-30T17:39:00+03:00

2025-07-30T17:40:00+03:00

камчатка

камчатский край

российский красный крест

россия

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032297406_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_15bce1b69edc0c934d587730ccd72339.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский Красный Крест запустил горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки в связи с землетрясением, сообщила организация в Telegram-канале. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Российский Красный Крест находится в постоянном контакте с правительством Камчатского края. Наши специалисты готовы при необходимости подключиться к оказанию помощи, в том числе адресной поддержки в частных случаях... Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить — позвоните на горячую линию РКК: 8 800 250 18 59", - говорится в публикации. В организации добавили, что работает Telegram-бот, обратиться за помощью можно также в региональное отделение РКК.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032409284.html

камчатка

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T17:39 true PT4M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, камчатский край, российский красный крест, россия, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области