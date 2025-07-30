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Житель Камчатки рассказал о землетрясении - РИА Новости, 30.07.2025
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13:16 30.07.2025 (обновлено: 14:53 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032341268.html
Житель Камчатки рассказал о землетрясении
Житель Камчатки рассказал о землетрясении - РИА Новости, 30.07.2025
Житель Камчатки рассказал о землетрясении
Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что не помнит такого сильного землетрясения, как в среду, толчки длились более минуты, а... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:16:00+03:00
2025-07-30T14:53:00+03:00
происшествия
камчатка
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что не помнит такого сильного землетрясения, как в среду, толчки длились более минуты, а стены квартиры ходили ходуном."Да, сегодня тряхнуло очень сильно. Такого раньше не ощущал. Живу на Камчатке с 1988 года... Трясло долго, более минуты, беспрерывно. Такое ощущение, что и вверх - вниз, влево - вправо, вперёд - назад... Стены квартиры ходили ходуном", - рассказал Узлов РИА Новости.По его словам, после землетрясения многие жители Петропавловска-Камчатского поспешили выехать из города, организации отпустили сотрудников раньше с работы.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
сахалинская область
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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происшествия, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский
Житель Камчатки рассказал о землетрясении

Житель Камчатки Узлов: во время землетрясения стены квартиры ходили ходуном

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что не помнит такого сильного землетрясения, как в среду, толчки длились более минуты, а стены квартиры ходили ходуном.
"Да, сегодня тряхнуло очень сильно. Такого раньше не ощущал. Живу на Камчатке с 1988 года... Трясло долго, более минуты, беспрерывно. Такое ощущение, что и вверх - вниз, влево - вправо, вперёд - назад... Стены квартиры ходили ходуном", - рассказал Узлов РИА Новости.
По его словам, после землетрясения многие жители Петропавловска-Камчатского поспешили выехать из города, организации отпустили сотрудников раньше с работы.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 09:53
 
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