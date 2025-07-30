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Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой - РИА Новости, 30.07.2025
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Религия
 
12:43 30.07.2025 (обновлено: 12:58 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html
Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой
Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой - РИА Новости, 30.07.2025
Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой
Колокола звонили сами собой из-за подземных толчков не только в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, но и в Морском соборе и женском... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:43:00+03:00
2025-07-30T12:58:00+03:00
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
религия
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
россия
камчатский край
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Колокола звонили сами собой из-за подземных толчков не только в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, но и в Морском соборе и женском монастыре епархии, такое не впервые случается во время землетрясений, при этом храмы епархии работают штатно и не получили повреждений, рассказала РИА Новости руководитель информационного отдела Петропавловской и Камчатской епархии Дарья Албу.Ранее Telegram-канал "RT на русском" опубликовал видео, на котором видно, как раскачивается из-за подземных толчков колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском."Колокольня высокая, конечно, и при землетрясении колокола сами звонят. Это не только в Троицком соборе – это и в женском монастыре (в честь иконы Божией матери "Казанская" в поселке Мутной – ред.) было, и в Морском соборе (в Свято-Пантелеймоновом мужском монастыре Петропавловска-Камчатского – ред.). Повреждений нет, все храмы работают в штатном режиме, богослужения проводятся – всё у нас в этом плане нормально", – сказала РИА Новости руководитель информационного отдела епархии.Во время сильных землетрясений, пояснила она, бывает, что высокие колокольни раскачиваются настолько, что колокола начинают звонить."Это не то чтобы удивительное явление у нас", – подытожила Албу.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
россия
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
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происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, петропавловск-камчатский, камчатка, сахалинская область, россия, камчатский край
Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Религия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Сахалинская область, Россия, Камчатский край
Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой

Из-за землетрясения на Камчатке колокола звонили в соборах и женском монастыре

© Фото : Екатерина МироноваКолокола
Колокола - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Екатерина Миронова
Колокола. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Колокола звонили сами собой из-за подземных толчков не только в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, но и в Морском соборе и женском монастыре епархии, такое не впервые случается во время землетрясений, при этом храмы епархии работают штатно и не получили повреждений, рассказала РИА Новости руководитель информационного отдела Петропавловской и Камчатской епархии Дарья Албу.
Ранее Telegram-канал "RT на русском" опубликовал видео, на котором видно, как раскачивается из-за подземных толчков колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском.
"Колокольня высокая, конечно, и при землетрясении колокола сами звонят. Это не только в Троицком соборе – это и в женском монастыре (в честь иконы Божией матери "Казанская" в поселке Мутной – ред.) было, и в Морском соборе (в Свято-Пантелеймоновом мужском монастыре Петропавловска-Камчатского – ред.). Повреждений нет, все храмы работают в штатном режиме, богослужения проводятся – всё у нас в этом плане нормально", – сказала РИА Новости руководитель информационного отдела епархии.
Жители города Каполей во время эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 30 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами
Вчера, 10:48
Во время сильных землетрясений, пояснила она, бывает, что высокие колокольни раскачиваются настолько, что колокола начинают звонить.
"Это не то чтобы удивительное явление у нас", – подытожила Албу.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
РелигияПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПетропавловск-КамчатскийКамчаткаСахалинская областьРоссияКамчатский край
 
 
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