https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html

Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой

Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой - РИА Новости, 30.07.2025

Из-за землетрясения на Камчатке колокола в соборах звонили сами собой

Колокола звонили сами собой из-за подземных толчков не только в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, но и в Морском соборе и женском... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:43:00+03:00

2025-07-30T12:43:00+03:00

2025-07-30T12:58:00+03:00

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

религия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Колокола звонили сами собой из-за подземных толчков не только в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского, но и в Морском соборе и женском монастыре епархии, такое не впервые случается во время землетрясений, при этом храмы епархии работают штатно и не получили повреждений, рассказала РИА Новости руководитель информационного отдела Петропавловской и Камчатской епархии Дарья Албу.Ранее Telegram-канал "RT на русском" опубликовал видео, на котором видно, как раскачивается из-за подземных толчков колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском."Колокольня высокая, конечно, и при землетрясении колокола сами звонят. Это не только в Троицком соборе – это и в женском монастыре (в честь иконы Божией матери "Казанская" в поселке Мутной – ред.) было, и в Морском соборе (в Свято-Пантелеймоновом мужском монастыре Петропавловска-Камчатского – ред.). Повреждений нет, все храмы работают в штатном режиме, богослужения проводятся – всё у нас в этом плане нормально", – сказала РИА Новости руководитель информационного отдела епархии.Во время сильных землетрясений, пояснила она, бывает, что высокие колокольни раскачиваются настолько, что колокола начинают звонить."Это не то чтобы удивительное явление у нас", – подытожила Албу.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html

петропавловск-камчатский

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сахалинская область

россия

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T12:43 true PT4M16S

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