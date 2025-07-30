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В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025
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12:12 30.07.2025 (обновлено: 12:23 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032318970.html
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:12:00+03:00
2025-07-30T12:23:00+03:00
камчатский край
камчатка
владимир солодов
петропавловск-камчатский
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале."Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html
камчатский край
камчатка
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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камчатский край, камчатка, владимир солодов, петропавловск-камчатский, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности

В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
"Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров
Вчера, 11:01
 
Камчатский крайКамчаткаВладимир СолодовПетропавловск-КамчатскийПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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