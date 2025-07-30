https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032318970.html
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:12:00+03:00
2025-07-30T12:12:00+03:00
2025-07-30T12:23:00+03:00
камчатский край
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владимир солодов
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происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале."Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
2025-07-30T12:12
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камчатский край, камчатка, владимир солодов, петропавловск-камчатский, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности
В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности после землетрясения