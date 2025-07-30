https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032318970.html

В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности

В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.07.2025

В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:12:00+03:00

2025-07-30T12:12:00+03:00

2025-07-30T12:23:00+03:00

камчатский край

камчатка

владимир солодов

петропавловск-камчатский

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg

ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Камчатском крае после землетрясения, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале."Решил предложить ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель: восстановить все повреждённые системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме", - отметил губернатор.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-30T12:12 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, камчатка, владимир солодов, петропавловск-камчатский, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области