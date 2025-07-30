https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032308913.html

В РСТ рассказали о ситуации с турами на Камчатку

В РСТ рассказали о ситуации с турами на Камчатку - РИА Новости, 30.07.2025

В РСТ рассказали о ситуации с турами на Камчатку

Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 30.07.2025

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камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

российский союз туриндустрии (рст)

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туроператоры не наблюдают отмен и возврата туров на Камчатку из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку. Что касается Курил, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отмены туров до момента восстановления инфраструктуры. В ближайшее время информация будет обновляться", - сообщили в союзе со ссылкой на вице-президента РСТ Вадима Мамонтова. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, российский союз туриндустрии (рст), происшествия