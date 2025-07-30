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Губернатор Камчатки высказался о риске цунами для Халактырского пляжа
Губернатор Камчатки высказался о риске цунами для Халактырского пляжа - РИА Новости, 30.07.2025
Губернатор Камчатки высказался о риске цунами для Халактырского пляжа
Потенциальный риск цунами для Халактырского пляжа на Камчатке, который возник во время землетрясения, снят, время подхода волны прошло, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:47:00+03:00
2025-07-30T09:47:00+03:00
2025-07-30T09:47:00+03:00
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камчатский край
владимир солодов
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Потенциальный риск цунами для Халактырского пляжа на Камчатке, который возник во время землетрясения, снят, время подхода волны прошло, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Есть потенциальный риск для Халактырского пляжа, для других территорий вблизи города на открытом океане. Но мы сейчас уже видим, что время подхода волны прошло, и здесь тоже риски уже сняты", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Губернатор Камчатки высказался о риске цунами для Халактырского пляжа
Потенциальный риск цунами для Халактырского пляжа на Камчатке снят