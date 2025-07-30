https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html

Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки

Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки - РИА Новости, 30.07.2025

Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки

Толчки от мощного землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах Камчатского края и Сахалина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:27:00+03:00

2025-07-30T09:27:00+03:00

2025-07-30T09:27:00+03:00

происшествия

камчатский край

сахалин

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032283024_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_1b18b2bb90a0f97f2cdd07c123f20d24.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Толчки от мощного землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах Камчатского края и Сахалина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Толчки от землетрясения магнитудой 8,7 ощущались в 46 населенных пунктах Камчатки и в Северо-Курильске на Сахалине", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

камчатский край

сахалин

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, сахалин, камчатка