https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286802.html
Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки
Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки - РИА Новости, 30.07.2025
Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки
Толчки от мощного землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах Камчатского края и Сахалина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:27:00+03:00
2025-07-30T09:27:00+03:00
2025-07-30T09:27:00+03:00
происшествия
камчатский край
сахалин
камчатка
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Толчки от мощного землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах Камчатского края и Сахалина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Толчки от землетрясения магнитудой 8,7 ощущались в 46 населенных пунктах Камчатки и в Северо-Курильске на Сахалине", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
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происшествия, камчатский край, сахалин, камчатка
Происшествия, Камчатский край, Сахалин, Камчатка
Почти в 50 населенных пунктах Камчатки и Сахалина ощущались толчки
Толчки от землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах Камчатки и Сахалина