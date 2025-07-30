https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032286360.html

Жертв при землетрясении на Камчатке нет, заявил губернатор

Жертв при землетрясении на Камчатке нет, заявил губернатор - РИА Новости, 30.07.2025

Жертв при землетрясении на Камчатке нет, заявил губернатор

Проведено обследование после землетрясения на Камчатке, которое показало, что серьезно пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Камчатского края Владимир... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:24:00+03:00

2025-07-30T09:24:00+03:00

2025-07-30T09:24:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

владимир солодов

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проведено обследование после землетрясения на Камчатке, которое показало, что серьезно пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "По результатам обследования, которое проведено, серьезно пострадавших нет, жертв нет. У нас из разрушений - обрушение одной из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском. Садик находился на ремонте, поэтому детей в нем не было, а персонал оперативно эвакуировался, поэтому тут пострадавших не было", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032273661.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, владимир солодов