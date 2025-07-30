https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений - РИА Новости, 30.07.2025

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. РИА Новости, 30.07.2025

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2025-07-30T08:31:00+03:00

2025-07-30T10:34:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

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владимир солодов

камчатский край

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов."Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки", — написал он в Telegram-канале.Солодов попросил всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он заверил жителей, что оперативные службы работают в усиленном режиме и призвал их доверять только официальной информации.Что известно о бедствии

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

камчатка

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камчатский край

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, происшествия, россия, владимир солодов, камчатский край