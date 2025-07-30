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Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника - РИА Новости, 30.07.2025
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06:13 30.07.2025 (обновлено: 06:26 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032269097.html
Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника
Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника - РИА Новости, 30.07.2025
Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника
Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работа медучреждения остановлена, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:13:00+03:00
2025-07-30T06:26:00+03:00
камчатка
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работа медучреждения остановлена, сообщает минздрав региона.Министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края."По первичной информации, серьезных повреждений нет. Да, есть косметические дефекты. Пока наиболее пострадавшим объектом является городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами. И по заключению будем принимать решения по дальнейшему функционированию данного объекта. Остальные учреждения здравоохранения работают с соблюдением правил безопасности. Травм у пациентов и у персонала на этот момент не зафиксировано. Проводится обследование зданий", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html
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камчатка, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника

При землетрясении на Камчатке пострадала и не работает детская поликлиника

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работа медучреждения остановлена, сообщает минздрав региона.
Министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края.
"По первичной информации, серьезных повреждений нет. Да, есть косметические дефекты. Пока наиболее пострадавшим объектом является городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами. И по заключению будем принимать решения по дальнейшему функционированию данного объекта. Остальные учреждения здравоохранения работают с соблюдением правил безопасности. Травм у пациентов и у персонала на этот момент не зафиксировано. Проводится обследование зданий", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова.
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