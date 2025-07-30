https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032269097.html

Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника

Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника - РИА Новости, 30.07.2025

Во время землетрясения на Камчатке пострадала городская детская поликлиника

Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работа медучреждения остановлена, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:13:00+03:00

2025-07-30T06:13:00+03:00

2025-07-30T06:26:00+03:00

камчатка

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИА Новости. Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работа медучреждения остановлена, сообщает минздрав региона.Министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников и выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края."По первичной информации, серьезных повреждений нет. Да, есть косметические дефекты. Пока наиболее пострадавшим объектом является городская детская поликлиника №1. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами. И по заключению будем принимать решения по дальнейшему функционированию данного объекта. Остальные учреждения здравоохранения работают с соблюдением правил безопасности. Травм у пациентов и у персонала на этот момент не зафиксировано. Проводится обследование зданий", — приводятся в сообщении слова главы минздрава Олега Мельникова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области