https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html

После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб

После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб - РИА Новости, 30.07.2025

После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб

После сильного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова создали региональный штаб, передает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:19:00+03:00

2025-07-30T05:19:00+03:00

2025-07-30T06:21:00+03:00

камчатка

камчатский край

общество

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

владимир солодов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. После сильного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова создали региональный штаб, передает пресс-служба краевого правительства."Региональный штаб развернут после мощного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова", — говорится в сообщении.Там пояснили, что специалисты штаба координируют действия служб и организаций, обеспечивающих безопасность и оказывающих помощь жителям региона.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, камчатский край, общество, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов