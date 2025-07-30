https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html
После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб
После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб - РИА Новости, 30.07.2025
После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб
После сильного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова создали региональный штаб, передает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:19:00+03:00
2025-07-30T05:19:00+03:00
2025-07-30T06:21:00+03:00
камчатка
камчатский край
общество
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
владимир солодов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. После сильного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова создали региональный штаб, передает пресс-служба краевого правительства."Региональный штаб развернут после мощного землетрясения на Камчатке по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова", — говорится в сообщении.Там пояснили, что специалисты штаба координируют действия служб и организаций, обеспечивающих безопасность и оказывающих помощь жителям региона.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, общество, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов
Камчатка, Камчатский край, Общество, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Владимир Солодов
После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб
После сильного землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб