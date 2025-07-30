https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032260202.html
На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами
На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами
Губернатор Камчатского края Владмиир Солодов сократил рабочий день в государственных учреждениях на фоне угрозы цунами после землетрясения, сообщил он в своем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:57:00+03:00
2025-07-30T03:57:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатский край
камчатка
владимир солодов
землетрясение
цунами на камчатке
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владмиир Солодов сократил рабочий день в государственных учреждениях на фоне угрозы цунами после землетрясения, сообщил он в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что магнитуда землетрясения у Камчатки составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов, пострадавших нет. "Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13.00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами
Губернатор Солодов сократил рабочий день в госучреждениях из-за угрозы цунами