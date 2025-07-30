https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032260202.html

На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами

На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке сократили рабочий день из-за угрозы цунами

Губернатор Камчатского края Владмиир Солодов сократил рабочий день в государственных учреждениях на фоне угрозы цунами после землетрясения, сообщил он в своем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:57:00+03:00

2025-07-30T03:57:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

происшествия

камчатский край

камчатка

владимир солодов

землетрясение

цунами на камчатке

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владмиир Солодов сократил рабочий день в государственных учреждениях на фоне угрозы цунами после землетрясения, сообщил он в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что магнитуда землетрясения у Камчатки составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов, пострадавших нет. "Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13.00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032258136.html

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Дарья Буймова

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