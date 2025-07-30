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В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена - РИА Новости, 30.07.2025
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03:27 30.07.2025 (обновлено: 04:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032258045.html
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена - РИА Новости, 30.07.2025
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена
В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:27:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
владимир солодов
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале."Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. Детей и взрослых в это время в детском саду не было", — написал он.По словам чиновника, специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы, больницы, детские сады.Губернатор добавил, что это бедствие стало серьезным испытанием. Он призвал жителей не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, владимир солодов, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Цунами на Камчатке
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена

В одном из детсадов на Камчатке после землетрясения обрушилась стена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале.
«
"Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. Детей и взрослых в это время в детском саду не было", — написал он.
По словам чиновника, специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы, больницы, детские сады.
Губернатор добавил, что это бедствие стало серьезным испытанием. Он призвал жителей не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
03:04
 
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