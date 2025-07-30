https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032258045.html
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена - РИА Новости, 30.07.2025
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена
В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:27:00+03:00
2025-07-30T03:27:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
владимир солодов
цунами на камчатке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале."Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. Детей и взрослых в это время в детском саду не было", — написал он.По словам чиновника, специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы, больницы, детские сады.Губернатор добавил, что это бедствие стало серьезным испытанием. Он призвал жителей не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, камчатский край, владимир солодов, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Цунами на Камчатке
В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена
В одном из детсадов на Камчатке после землетрясения обрушилась стена