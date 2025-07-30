https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032258045.html

В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена

В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена - РИА Новости, 30.07.2025

В одном из детсадов на Камчатке обрушилась стена

В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:27:00+03:00

2025-07-30T03:27:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

происшествия

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владимир солодов

цунами на камчатке

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ЯКУТСК, 30 июл — РИА Новости. В результате землетрясения в Камчатском крае произошло обрушение стены в одном из детских садов, сообщил губернатор Владимир Солодов в Telegram-канале."Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. Детей и взрослых в это время в детском саду не было", — написал он.По словам чиновника, специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы, больницы, детские сады.Губернатор добавил, что это бедствие стало серьезным испытанием. Он призвал жителей не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html

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Дарья Буймова

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