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СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске
СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске - РИА Новости, 30.07.2025
СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске
СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:26:00+03:00
2025-07-30T19:26:00+03:00
2025-07-30T19:26:00+03:00
происшествия
светлогорск
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следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления. По данным калининградских СМИ, которые сообщают со ссылкой на родителей - подросток умер неожиданно. Он был членом областной сборной по тхэквондо, побеждал на городских и областных соревнованиях, брал медали. Первого июня аттестовался на чёрный пояс. "В СУСК России по данному факту проводится доследственная проверка, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031753932.html
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происшествия, светлогорск, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Светлогорск, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске
В Калининграде СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере