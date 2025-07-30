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В Калининграде с рейса сняли комика Хрусталева за нецензурную брань
В Калининграде с рейса сняли комика Хрусталева за нецензурную брань - РИА Новости, 30.07.2025
В Калининграде с рейса сняли комика Хрусталева за нецензурную брань
Пассажира в аэропорту Калининграда сняли с рейса за нецензурную брань в адрес бортпроводника и нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:24:00+03:00
2025-07-30T18:24:00+03:00
2025-07-30T18:36:00+03:00
происшествия
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москва
калининградская область
дмитрий хрусталев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 30 июл — РИА Новости. Пассажира в аэропорту Калининграда сняли с рейса за нецензурную брань в адрес бортпроводника и нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. По информации ряда Telegram-каналов, речь идет о комике Дмитрии Хрусталеве, которого якобы сняли с рейса Калининград - Москва. Он прилетал Калининградскую область, чтобы вести "Голосящий КиВиН". Согласно сообщениям, комик был сильно навеселе, донимал людей ещё в зоне выхода на посадку, а потом нагрубил стюардессе. "Было установлено, что 46-летний мужчина, уроженец города Москвы нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Представителями компании нарушитель был отстранен от полета. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html
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происшествия, калининград, москва, калининградская область, дмитрий хрусталев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Москва, Калининградская область, Дмитрий Хрусталев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде с рейса сняли комика Хрусталева за нецензурную брань
Комика Хрусталева сняли с рейса в Калининграде за дебоширство