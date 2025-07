https://ria.ru/20250730/jemen-2032274774.html

Спасенный в Йемене российский моряк вышел на связь с родственниками

Спасенный в Йемене российский моряк вышел на связь с родственниками

2025-07-30T07:49:00+03:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, вышел на связь с родственниками, сообщил РИА Новости председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак. "Мы поднимали информацию: Галактионов действительно был на этом судне. Он сам из Ростова. После инцидента с сухогрузом он уже выходил на связь со своей мамой", — сказал собеседник агентства, добавив, что подробности ему пока неизвестны. В июле в Красном море произошли две атаки на суда: на греческие сухогрузы Eternity и Magic Seas. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". В понедельник хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов с потопленного греческого сухогруза Eternity C вместе с остальной спасенной частью экипажа судна. Кроме того, на борту находились трое охранников, один из них был спасен. Согласно заявлению хуситов, удалось эвакуировать 11 моряков, среди которых было двое раненых, а также найдено мертвое тело. Всего на борту потопленного сухогруза Eternity C находились, включая охранников, 25 человек, 10 из которых спасла европейская военно-морская миссия Aspides, остальные считаются пропавшими без вести.

