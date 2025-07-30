https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:58:00+03:00
2025-07-30T06:58:00+03:00
2025-07-30T06:58:00+03:00
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных местных администраций. Более 356 тысяч человек по крайней мере в шести префектурах получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 50-30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
NHK: более 356 тысяч человек в Японии эвакуировались из-за угрозы цунами