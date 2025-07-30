https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html

Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами

Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами

Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:58:00+03:00

2025-07-30T06:58:00+03:00

2025-07-30T06:58:00+03:00

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных местных администраций. Более 356 тысяч человек по крайней мере в шести префектурах получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 50-30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.

https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270893.html

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камчатка

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Дарья Буймова

в мире, япония, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области