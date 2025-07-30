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Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:58:00+03:00
2025-07-30T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
япония
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных местных администраций. Более 356 тысяч человек по крайней мере в шести префектурах получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 50-30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032270893.html
япония
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Дарья Буймова
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в мире, япония, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами

NHK: более 356 тысяч человек в Японии эвакуировались из-за угрозы цунами

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Более 356 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке, сообщил телеканал NHK на основе данных местных администраций.
Более 356 тысяч человек по крайней мере в шести префектурах получили указание эвакуироваться из-за угрозы цунами.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Японии ощутили толчки от землетрясения на Камчатке
Вчера, 05:08
После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 50-30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Рыбзавод на Курилах практически полностью затопило
Вчера, 06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯпонияКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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