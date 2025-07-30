https://ria.ru/20250730/japonija-2032264756.html

В Японии ощутили толчки от землетрясения на Камчатке

В Японии ощутили толчки от землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

В Японии ощутили толчки от землетрясения на Камчатке

Метеорологическое управление Японии отметило, что о силе землетрясения в районе Камчатки можно судить по тому, что даже на севере Японии, удаленном от Камчатки... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:08:00+03:00

2025-07-30T05:08:00+03:00

2025-07-30T05:15:00+03:00

в мире

япония

камчатка

хоккайдо

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Метеорологическое управление Японии отметило, что о силе землетрясения в районе Камчатки можно судить по тому, что даже на севере Японии, удаленном от Камчатки на большое расстояние, ощущались толчки силой два балла. "На Хоккайдо были зафиксированы подземные толчки в два балла (по семибалльной шкале, принятой в Японии – ред.), но и в районе Тохоку (северо-восток Японии – ред.), и на Кюсю (на юге – ред.) зафиксированы толчки в один балл. Таким образом, мы можем судить, что это было очень сильное землетрясение. Землетрясение произошло в районе полуострова Камчатка, это очень далеко от Японии. Но несмотря на это, ощущались толчки двух балов", - сказал представитель метеорологического управления на экстренной пресс-конференции. Ранее метеоуправление Японии заменило предупреждение о цунами на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, кроме южных районов ожидается высота волны до трех метров. Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с одного метра до трех метров. При этом даже высота цунами в 1 метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263026.html

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256333.html

япония

камчатка

хоккайдо

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в мире, япония, камчатка, хоккайдо, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области