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Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту - РИА Новости, 30.07.2025
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01:07 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/izrail-2032251105.html
Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту
Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту - РИА Новости, 30.07.2025
Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту
Политика Израиля направлена в противоположную сторону от мирного урегулирования на основе создания двух государств, что "совершенно неправильно", необходимы... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:07:00+03:00
2025-07-30T01:07:00+03:00
в мире
израиль
германия
нью-йорк (город)
эммануэль макрон
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Политика Израиля направлена в противоположную сторону от мирного урегулирования на основе создания двух государств, что "совершенно неправильно", необходимы переговоры с палестинской администрацией, заявил госминистр МИД ФРГ Флориан Хан в ходе своей речи на конференции ООН в Нью-Йорке по урегулированию ближневосточного конфликта. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину до начала соответствующих переговоров. "От имени Германии мы заявили, что признаем палестинское государство вскоре по завершении таких переговоров. Эта остаётся нашей позицией, однако мы видим, что нынешняя политика Израиля движется в противоположном направлении", — заявил Хан, чьи слова приводит агентство DPA. Это, по словам Хана, "совершенно неправильно" и не служит долгосрочным интересам безопасности Израиля. Власти должны изменить свою политику и вступить в переговоры с Палестинской автономией с целью поиска решения в рамках создания двух суверенных государств. Госминистр также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа является "неприемлемой". ООН и гуманитарные организации должны получить доступ к этому региону. Кроме того, необходимо прекращение огня и освобождение всех заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250725/palestina-2031433731.html
https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html
https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, германия, нью-йорк (город), эммануэль макрон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Нью-Йорк (город), Эммануэль Макрон, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту

Германия на конференции ООН призвала Израиль к переговорам с Палестиной

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Политика Израиля направлена в противоположную сторону от мирного урегулирования на основе создания двух государств, что "совершенно неправильно", необходимы переговоры с палестинской администрацией, заявил госминистр МИД ФРГ Флориан Хан в ходе своей речи на конференции ООН в Нью-Йорке по урегулированию ближневосточного конфликта.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину до начала соответствующих переговоров.
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25 июля, 15:07
"От имени Германии мы заявили, что признаем палестинское государство вскоре по завершении таких переговоров. Эта остаётся нашей позицией, однако мы видим, что нынешняя политика Израиля движется в противоположном направлении", — заявил Хан, чьи слова приводит агентство DPA.
Это, по словам Хана, "совершенно неправильно" и не служит долгосрочным интересам безопасности Израиля. Власти должны изменить свою политику и вступить в переговоры с Палестинской автономией с целью поиска решения в рамках создания двух суверенных государств.
Госминистр также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа является "неприемлемой". ООН и гуманитарные организации должны получить доступ к этому региону. Кроме того, необходимо прекращение огня и освобождение всех заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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