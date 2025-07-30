Германия призвала Израиль к смене курса по палестинскому конфликту
Германия на конференции ООН призвала Израиль к переговорам с Палестиной
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Политика Израиля направлена в противоположную сторону от мирного урегулирования на основе создания двух государств, что "совершенно неправильно", необходимы переговоры с палестинской администрацией, заявил госминистр МИД ФРГ Флориан Хан в ходе своей речи на конференции ООН в Нью-Йорке по урегулированию ближневосточного конфликта.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину до начала соответствующих переговоров.
"От имени Германии мы заявили, что признаем палестинское государство вскоре по завершении таких переговоров. Эта остаётся нашей позицией, однако мы видим, что нынешняя политика Израиля движется в противоположном направлении", — заявил Хан, чьи слова приводит агентство DPA.
Это, по словам Хана, "совершенно неправильно" и не служит долгосрочным интересам безопасности Израиля. Власти должны изменить свою политику и вступить в переговоры с Палестинской автономией с целью поиска решения в рамках создания двух суверенных государств.
Госминистр также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа является "неприемлемой". ООН и гуманитарные организации должны получить доступ к этому региону. Кроме того, необходимо прекращение огня и освобождение всех заложников.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.