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Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале - РИА Новости, 30.07.2025
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18:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/istra-2032437074.html
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале - РИА Новости, 30.07.2025
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале
На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:06:00+03:00
2025-07-30T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Специалисты Минсельхоза Подмосковья будут находится на мероприятии первые два дня с 9 до 17 часов в фирменном мобитраке. К ним можно будет обратиться по вопросам работы фермерских хозяйств в регионе: действующих нормативных правил, мерах поддержки и получения земельных участков на льготных условиях. Также аграрии смогут представить на фестивале свою продукцию. Событие объединит фермеров из различных регионов, в том числе 75 подмосковных производителей, и станет площадкой для продвижения местных товаров.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), истра
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Истра
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале

Аграрии Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале в Истре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
Специалисты Минсельхоза Подмосковья будут находится на мероприятии первые два дня с 9 до 17 часов в фирменном мобитраке. К ним можно будет обратиться по вопросам работы фермерских хозяйств в регионе: действующих нормативных правил, мерах поддержки и получения земельных участков на льготных условиях.
Также аграрии смогут представить на фестивале свою продукцию. Событие объединит фермеров из различных регионов, в том числе 75 подмосковных производителей, и станет площадкой для продвижения местных товаров.
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