https://ria.ru/20250730/istra-2032437074.html
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале - РИА Новости, 30.07.2025
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале
На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:06:00+03:00
2025-07-30T18:06:00+03:00
2025-07-30T18:06:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
истра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/47/1525914702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca14a6b84e6089155f548e9bfeb99497.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Специалисты Минсельхоза Подмосковья будут находится на мероприятии первые два дня с 9 до 17 часов в фирменном мобитраке. К ним можно будет обратиться по вопросам работы фермерских хозяйств в регионе: действующих нормативных правил, мерах поддержки и получения земельных участков на льготных условиях. Также аграрии смогут представить на фестивале свою продукцию. Событие объединит фермеров из различных регионов, в том числе 75 подмосковных производителей, и станет площадкой для продвижения местных товаров.
https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152591/47/1525914702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_811a163f4c97a14c288d97c9173156df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), истра
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Истра
Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале
Аграрии Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале в Истре