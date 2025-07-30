https://ria.ru/20250730/istra-2032437074.html

Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале

Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале - РИА Новости, 30.07.2025

Фермеры Подмосковья смогут обсудить господдержку на Сырном фестивале

На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:06:00+03:00

2025-07-30T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На гастрономическом Сырном фестивале, который пройдет с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра Московской области, аграрии смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Специалисты Минсельхоза Подмосковья будут находится на мероприятии первые два дня с 9 до 17 часов в фирменном мобитраке. К ним можно будет обратиться по вопросам работы фермерских хозяйств в регионе: действующих нормативных правил, мерах поддержки и получения земельных участков на льготных условиях. Также аграрии смогут представить на фестивале свою продукцию. Событие объединит фермеров из различных регионов, в том числе 75 подмосковных производителей, и станет площадкой для продвижения местных товаров.

https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), истра