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ВС России уничтожили около 200 военных ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 30.07.2025
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08:53 30.07.2025 (обновлено: 17:40 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/iskander-2032279616.html
ВС России уничтожили около 200 военных ВСУ в Черниговской области
ВС России уничтожили около 200 военных ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России уничтожили около 200 военных ВСУ в Черниговской области
Российские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области, сообщило в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:53:00+03:00
2025-07-30T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.Российское военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандера" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области. "Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью соответственно. По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении МО РФ.
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Удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в районе Гончаровского Черниговской области. Потери ВСУ вследствие этого удара составили около 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
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россия, черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили около 200 военных ВСУ в Черниговской области

ВС РФ ударами "Искандера" уничтожили около 200 солдат ВСУ в Черниговской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандера" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области.
"Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью соответственно. По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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