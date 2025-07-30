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МИД: Россия осудила призывы к ударам по ядерным объектам Ирана
МИД: Россия осудила призывы к ударам по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 30.07.2025
МИД: Россия осудила призывы к ударам по ядерным объектам Ирана
Россия осуждает любые призывы к нанесению ударов по объектам ядерной программы Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:50:00+03:00
2025-07-30T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия осуждает любые призывы к нанесению ударов по объектам ядерной программы Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Иран продолжит работать над своим ядерным потенциалом. "Российская сторона решительно осуждает любые призывы к нанесению военных ударов для устранения недопониманий, противоречий в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран. Наша позиция здесь абсолютно четкая, последовательная. Мы неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, которые создают угрозы стабильности и безопасности в ближневосточном регионе", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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в мире, иран, россия, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
МИД: Россия осудила призывы к ударам по ядерным объектам Ирана
Захарова: Россия осуждает призывы к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана