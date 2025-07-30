https://ria.ru/20250730/iran-2032356766.html

В МИД прокомментировали угрозы стран о новых ударах по Ирану

В МИД прокомментировали угрозы стран о новых ударах по Ирану - РИА Новости, 30.07.2025

В МИД прокомментировали угрозы стран о новых ударах по Ирану

Регулярные угрозы Ирану нанести новые удары не могут не вызывать серьезной озабоченности, риски ударов по ядерным объектам нельзя игнорировать, заявила... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:01:00+03:00

2025-07-30T14:01:00+03:00

2025-07-30T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярные угрозы Ирану нанести новые удары не могут не вызывать серьезной озабоченности, риски ударов по ядерным объектам нельзя игнорировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не могут не вызывать серьезную озабоченность регулярно раздающиеся угрозы в адрес Ирана нанести новые ракетно-бомбовые удары по его ядерным объектам. Цинизма подобным заявлениям добавляет тот факт, что они звучат под прикрытием мнимой заботы о нераспространении ядерного оружия... Бомбежки ядерных объектов не должны становиться обычным делом, рутиной международной практики. Связанные с этим катастрофические риски нельзя ни игнорировать, ни тем более оправдывать", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что речь идет о ядерном оружии, которого у Ирана нет, и которое Иран, как подтверждало руководство МАГАТЭ, не разрабатывает."Иными словами, предвзятое, не подкрепленное убедительными, технически объективными оценками, грамотными аргументами суждения, замешанные на иранофобии, выдаются за достаточное основание для очередной агрессии", - подчеркнула Захарова.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250723/iran-2030740467.html

https://ria.ru/20250727/arakchi-2031777818.html

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в мире, иран, россия, мария захарова, сша, дональд трамп, магатэ, израиль