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Ирак нуждается в законе об операциях с криптовалютами, считают эксперты - РИА Новости, 30.07.2025
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18:39 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/irak-2032442035.html
Ирак нуждается в законе об операциях с криптовалютами, считают эксперты
Ирак нуждается в законе об операциях с криптовалютами, считают эксперты - РИА Новости, 30.07.2025
Ирак нуждается в законе об операциях с криптовалютами, считают эксперты
Ираку не следует игнорировать общемировую тенденцию к росту рынка цифровых валют, однако в стране полностью отсутствует юридическая база, которая... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:39:00+03:00
2025-07-30T18:39:00+03:00
в мире
ирак
криптовалюта
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БАГДАД, 30 июл - РИА Новости. Ираку не следует игнорировать общемировую тенденцию к росту рынка цифровых валют, однако в стране полностью отсутствует юридическая база, которая регламентировала бы механизм электронных транзакций и операций с криптовалютами, что подвергает подобную активность рискам - как в правовом, так и в экономическом аспектах, рассказали РИА Новости иракские эксперты. Глава Центробанка Ирака Али аль-Алляк ранее заявлял о планах ЦБ выпустить цифровую валюту, которая постепенно будет конкурировать в обращении с наличными деньгами. В то же время в декабре 2024 года Центробанк сообщил, что не выдал никаких лицензий компаниям, торгующим криптовалютами, и обязался принять меры против виртуальных компаний. В 2025 году американский журнал CEO World назвал Ирак в числе десяти стран мира, запрещающих торговлю криптовалютой на фоне общемировой тенденции к росту рынка цифровых валют. "Ирак нуждается в четких законодательных нормах, которые регламентировали бы электронные транзакции и использование цифровых валют, в свете тех стремительных изменений, которые происходят в этой сфере по всему миру", - заявил РИА Новости иракский эксперт по вопросам экономики Ахмед аль-Ансари. По оценкам аналитика, налицо общемировая тенденция к постепенному сокращению использования наличных денег в пользу электронных операций и криптовалют, и Ирак не должен оставаться в стороне от этого процесса. Аналогичное мнение высказал экономический аналитик Юсуф ас-Саиди. "В Ираке отсутствует юридически нормированный механизм операций с криптовалютами, что подвергает подобную активность рискам - как в правовом, так и в экономическом аспектах. Иногда подобные операции оказываются наказуемыми, несмотря на отсутствие четких законодательных норм, которые давали бы им определение и регламентировали бы их юридически", - поясняет он. По словам эксперта, операции в цифровых валютах в Ираке все еще носят крайне ограниченный характер, поскольку основная масса населения не имеет достаточной информации об этой сфере, а банковский сектор и надзорные органы "пока еще не готовы в полной мере к таким изменениям ввиду отсутствия обучающих программ для сотрудников". Ас-Саиди считает, что Ираку необходимо разработать комплекс мер - как юридических, так и просветительских - чтобы не отставать от общемировых тенденций в этой сфере, но обеспечить защиту финансовой системы и пользователей от возможных рисков. Эксперт по финансовым вопросам Мухаммед Ванас считает, что уже при нынешнем уровне распространения цифровых валют в Ираке этот процесс создает явные угрозы. "Может показаться, что цифровые валюты распространены достаточно широко. Но этот процесс связан с реальными рисками, прежде всего, ввиду нематериального характера этих валют, что открывает возможности для электронного мошенничества и цифровых краж", - пояснил он. В отсутствие развитой системы кибербезопасности все это создает большие угрозы, подчеркнул эксперт. "Прежде чем думать о внедрении в обращение цифровых валют, нам следует укрепить безопасность в экономике, а также социальной и политической сферах. Это необходимая основа для безопасности и стабильности, которая должна предшествовать переходу к цифровой экономике", - отметил аналитик.
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в мире, ирак, криптовалюта
В мире, Ирак, Криптовалюта
Ирак нуждается в законе об операциях с криптовалютами, считают эксперты

Ирак нуждается в четких законах регламентации операций с криптовалютами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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БАГДАД, 30 июл - РИА Новости. Ираку не следует игнорировать общемировую тенденцию к росту рынка цифровых валют, однако в стране полностью отсутствует юридическая база, которая регламентировала бы механизм электронных транзакций и операций с криптовалютами, что подвергает подобную активность рискам - как в правовом, так и в экономическом аспектах, рассказали РИА Новости иракские эксперты.
Глава Центробанка Ирака Али аль-Алляк ранее заявлял о планах ЦБ выпустить цифровую валюту, которая постепенно будет конкурировать в обращении с наличными деньгами. В то же время в декабре 2024 года Центробанк сообщил, что не выдал никаких лицензий компаниям, торгующим криптовалютами, и обязался принять меры против виртуальных компаний. В 2025 году американский журнал CEO World назвал Ирак в числе десяти стран мира, запрещающих торговлю криптовалютой на фоне общемировой тенденции к росту рынка цифровых валют.
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"Ирак нуждается в четких законодательных нормах, которые регламентировали бы электронные транзакции и использование цифровых валют, в свете тех стремительных изменений, которые происходят в этой сфере по всему миру", - заявил РИА Новости иракский эксперт по вопросам экономики Ахмед аль-Ансари.
По оценкам аналитика, налицо общемировая тенденция к постепенному сокращению использования наличных денег в пользу электронных операций и криптовалют, и Ирак не должен оставаться в стороне от этого процесса.
Аналогичное мнение высказал экономический аналитик Юсуф ас-Саиди.
"В Ираке отсутствует юридически нормированный механизм операций с криптовалютами, что подвергает подобную активность рискам - как в правовом, так и в экономическом аспектах. Иногда подобные операции оказываются наказуемыми, несмотря на отсутствие четких законодательных норм, которые давали бы им определение и регламентировали бы их юридически", - поясняет он.
По словам эксперта, операции в цифровых валютах в Ираке все еще носят крайне ограниченный характер, поскольку основная масса населения не имеет достаточной информации об этой сфере, а банковский сектор и надзорные органы "пока еще не готовы в полной мере к таким изменениям ввиду отсутствия обучающих программ для сотрудников".
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Ас-Саиди считает, что Ираку необходимо разработать комплекс мер - как юридических, так и просветительских - чтобы не отставать от общемировых тенденций в этой сфере, но обеспечить защиту финансовой системы и пользователей от возможных рисков.
Эксперт по финансовым вопросам Мухаммед Ванас считает, что уже при нынешнем уровне распространения цифровых валют в Ираке этот процесс создает явные угрозы.
"Может показаться, что цифровые валюты распространены достаточно широко. Но этот процесс связан с реальными рисками, прежде всего, ввиду нематериального характера этих валют, что открывает возможности для электронного мошенничества и цифровых краж", - пояснил он.
В отсутствие развитой системы кибербезопасности все это создает большие угрозы, подчеркнул эксперт.
"Прежде чем думать о внедрении в обращение цифровых валют, нам следует укрепить безопасность в экономике, а также социальной и политической сферах. Это необходимая основа для безопасности и стабильности, которая должна предшествовать переходу к цифровой экономике", - отметил аналитик.
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