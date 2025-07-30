https://ria.ru/20250730/inostrantsy-2032437557.html

Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств

Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств - РИА Новости, 30.07.2025

Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением проработать механизм... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:10:00+03:00

2025-07-30T18:10:00+03:00

2025-07-30T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина", - сказано в письме. "Цифровой профиль иностранного гражданина", по мнению Даванкова, открывает широкие возможности для цифровой верификации иностранных граждан, включая применение потенциала данной системы в сфере онлайн-коммуникаций и интернет-платформ. Анализ текущей ситуации, по его словам, свидетельствует о наличии системных рисков, связанных с использованием сервисов онлайн-знакомств, в которых отсутствие обязательной идентификации пользователей создаёт условия для совершения противоправных деяний — мошенничества, вымогательства, психологического давления, а также иных преступлений с причинением имущественного и морального вреда гражданам России. Он отметил, что, несмотря на то, что отдельная статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, не ведётся, в сочетании с ростом общей преступности среди иностранных граждан эта проблема требует дополнительного регулирования в целях предупреждения преступлений и защиты российских граждан в цифровой среде. Реализация предлагаемой инициативы, как уточнил политик, позволит обеспечить прозрачность участия иностранных граждан в онлайн-платформах знакомств, повысить уровень защищённости российских пользователей, создать механизм быстрой идентификации в случае правонарушений и сформировать правовую основу для эффективного реагирования со стороны правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250730/speedtest--2032337658.html

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общество, россия, госдума рф