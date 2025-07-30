https://ria.ru/20250730/ingushetiya-2032347984.html

Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании

Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании - РИА Новости, 30.07.2025

Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании

Обысков в здании министерства образования и науки Ингушетии, о которых сообщалось в соцсетях и СМИ, не проводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:30:00+03:00

2025-07-30T13:30:00+03:00

2025-07-30T13:30:00+03:00

республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Обысков в здании министерства образования и науки Ингушетии, о которых сообщалось в соцсетях и СМИ, не проводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В среду в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация об обысках, которые силовики провели в здании министерства образования и науки Ингушетии. "Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

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республика ингушетия, происшествия