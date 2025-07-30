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Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании - РИА Новости, 30.07.2025
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13:30 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ingushetiya-2032347984.html
Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании
Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании - РИА Новости, 30.07.2025
Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании
Обысков в здании министерства образования и науки Ингушетии, о которых сообщалось в соцсетях и СМИ, не проводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:30:00+03:00
2025-07-30T13:30:00+03:00
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Обысков в здании министерства образования и науки Ингушетии, о которых сообщалось в соцсетях и СМИ, не проводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В среду в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация об обысках, которые силовики провели в здании министерства образования и науки Ингушетии. "Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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республика ингушетия, происшествия
Республика Ингушетия, Происшествия
Минобрнауки Ингушетии опровергло информацию об обысках в его здании

В Минобрнауки Ингушетии не проводили обыски

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Обысков в здании министерства образования и науки Ингушетии, о которых сообщалось в соцсетях и СМИ, не проводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В среду в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация об обысках, которые силовики провели в здании министерства образования и науки Ингушетии.
"Насколько мне известно, никаких обысков не проводилось, министерство работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
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